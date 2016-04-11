Москва, 11 апреля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование предлагается передать налоговым органам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, соответствующий пакет законопроектов внесло в Госдуму правительство РФ.

ИА REGNUM Госдума

Инициативы направлены на совершенствование порядка исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), укрепление платежной дисциплины при осуществлении расчетов с названными фондами, отмечают в правительстве РФ.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ, а также в законодательство о страховых взносах в государственные внебюджетные фонды.

Снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты будет достигнуто за счет сокращения количества госорганов, осуществляющих контрольные мероприятия, качества проверок, а также оптимизации количества представляемой в контролирующие органы отчетности. Поправки в НК РФ позволят реализовать применение мер государственного принуждения — штрафов, взысканий недоимок — в соответствии с конституционными принципами.

Налоговым кодексом установлен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров, который позволяет быстро и эффективно разрешать разногласия с налоговым органом, не прибегая к судебной процедуре, что также поможет плательщику избежать затрат. Законопроектом предполагается распространить этот порядок и на страховые взносы. При установлении страховых взносов в НК возможно будет реализовать объединение форм отчетности и платежных документов, что также будет способствовать минимизации нагрузки на бизнес, а также повышению позиции Российской Федерации в международном рейтинге Doing Business.

В правительстве РФ считают, что создание универсальной системы нормативного правового регулирования работы со страховыми взносами позволит снизить административную нагрузку на плательщиков и увеличить объективность оценки общей налоговой нагрузки на бизнес.

Предполагается, что в случае принятия законопроекты вступят в силу 1 января 2017 года.