Барнаул, 11 апреля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов прокомментировал инцидент со школьницей в Барнаульском зоопарке, которую изорвал тигр.

pixabay.com Тигр в зоопарке

По его мнению, в первую очередь девочку надо вылечить. «Врачи дают положительный прогноз в лечении пострадавшей от тигра школьницы», — написал Астахов в своем Twitter. Он отметил, что раны тяжелые, однако не критические благодаря оперативной помощи.

«Воспитывать, видимо, поздно, а вот исправлять противоправное поведение придется родителям», — подчеркнул Астахов. Также наказание ждет девочек, если подтвердится их нахождение в зоопарке в позднее время и в нетрезвом состоянии. При этом подруга школьницы, которая полезла в клетку к тигру, была совершеннолетней — она должна была ее остановить.

По словам детского омбудсмена, школьницы, скорее всего, виноваты в ЧП сами. «Слишком дорогая расплата за совсем «недетские шалости». Дразнить тигра — это рисковать Жизнью. Глупость и хулиганство. Премия Дарвина плачет!» — написал Астахов.

Напомним, ранее в Барнаульском зоопарке две школьницы пробрались после закрытия к клетке с тигром. Одна из школьниц перелезла через ограждение у клетки, чтобы сфотографироваться с дикой кошкой. Животное ухватило несовершеннолетнюю за ноги, девушку спасли проходившие мимо люди — они отвлекли его и вытащили школьницу.

13-летняя любительница селфи госпитализирована в одну из больниц с рваными ранами обеих ног, угроз ее жизни нет. По данному факту СКР проводит доследственную проверку.