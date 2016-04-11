Барнаул, 11 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Первая волна паводка, начавшаяся в Алтайском крае на две недели раньше, почти миновала. Предпринятые меры исключили особые поводы для беспокойств. Тем не менее, подтопления территорий еще возможны. Режим повышенной готовности, введенный на днях в регионе, распространяется также на противопожарные мероприятия. Из-за угрозы возникновения природных возгораний, власти намерены ограничить посещение лесов. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 11 апреля, на официальном сайте Алтайского края по итогам аппаратного совещания у губернатора Александра Карлина.

коллаж Борьба с паводком и лесными пожарами на Алтае

На сегодняшний день паводковая обстановка опасений не вызывает: проведены все мероприятия по пропуску талых вод и предотвращению подтопления. По словам первого вице-губернатора Сергея Локтева, сегодня, по состоянию на 8:00 (местн.) на реках Алей, Ануй, Катунь, Бия, Катунь, Обь, Чарыш, Бурла уровни воды находятся ниже критических отметок. Приняты меры по восстановлению движения, все проблемные участки находятся на контроле дорожных служб.

«Ситуация на реке Чумыш находится на особом контроле: для безаварийного пропуска вод были направлены оперативные группы, которые выполнили мероприятия в Тальменском, Кытмановском, Солтонском и Заринском районах. 8−9 апреля проводились взрывные работы, ликвидировано два ледовых затора, всего было использовано более 3,5 тонны взрывчатых веществ», — пояснил Сергей Локтев. Он также отметил, что ледовые преграды устранены, обеспечен в нормальном режиме пропуск паводковых вод.

Всего за период первой волны паводка в Алтайском крае было подтоплено 25 участков автомобильных дорог в 16 районах.

Впрочем, власти не исключают и новых природных «сюрпризов». В начале текущей недели на Алтае ожидаются дожди, а в отдельных территориях — сильные, что также может негативно повлиять на ситуацию.

«По информации Росгидромета, ситуация, связанная с первой волной паводка, не позволяет нам окончательно расслабиться. По состоянию на утро 11 апреля в пойме Чумыша началось активное снеготаяние. На отдельных участках реки отмечается повышение уровней воды. Они далеки от критических, но, тем не менее, они «в плюсе». На территории Шелаболихинского и Каменского районов отмечается повышение уровней воды в реке Обь. Сохраняется ледостав на реке возле Камня-на-Оби. Говорить о том, что все потенциальные угрозы в ходе первой волны паводка сняты, наверное, преждевременно. Нужно руку держать на пульсе», — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, силы и средства спасательных подразделений необходимо ориентировать на возможности их применения в случае неблагоприятного развития ситуации.

После завершения первой волны паводка первому вице-губернатору Сергею Локтеву поручено внимательно проанализировать деятельность отдельных ведомств и муниципалитетов.

«Мы в последнее время накопили серьезный опыт, проделали системную работу по созданию искусственных сооружений для предотвращения подтоплений городов и сельских населенных пунктов. Тем не менее, есть еще вопросы взаимодействия между муниципалитетами и дорожными структурами. Были несчастные случаи, связанные с подтоплениями дорог на территории Алейского района. Произошел групповой несчастный случай, где погиб ребенок. Есть пример разрушения части дорожного полотна на территории Родинского района, что было связано с ненадлежащей эксплуатацией искусственного гидротехнического сооружения. Все эти факты должны быть проанализированы, мы должны принять меры по недопущению подобного впредь. Тем более, что, по прогнозам специалистов, не исключается интенсивная вторая волна паводка», — пояснил губернатор.

С целью предотвращения природных возгораний, посещение лесов населением будет максимально ограничено. При этом должны соблюдаться все меры противопожарной безопасности.

«На прошлой неделе, по данным космического мониторинга, отмечалось в течение одних суток до нескольких десятков термически активных точек на территории Алтайского края. Погодные условия в этом году имеют особенности, процессы развиваются с опережением на 1−2 недели среднемноголетних сроков. Значительная часть ландшафта и лесных территорий на юго-западе и западе Алтайского края уже подсушены, что создает дополнительные угрозы возникновения и распространения ландшафтных и лесных пожаров», — отметил Александр Карлин.

Напомним, 8 апреля 2016 года принято Постановление «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Его необходимость обусловлена наступлением теплой погоды и быстрого схода снежного покрова, из-за чего возрастает угроза возникновения природных пожаров.