Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выступит с ежегодным отчетом о деятельности правительства города перед Законодательным собранием Северной столицы. Выступление губернатора назначено на 13 апреля. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщила пресс-служба Заксобрания по итогам заседания парламентского комитета по законодательству.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко на трибуне Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Напомним, что процедура представления губернатором ежегодного отчета о работе городского правительства была закреплена в Уставе Санкт-Петербурга в 2010 году, еще в период губернаторства Валентины Матвиенко.

Согласно положению Устава, губернатор «представляет в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Санкт-Петербурга, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Санкт-Петербурга».

Предыдущий отчет Георгия Полтавченко перед Заксобранием состоялся 8 апреля 2015 года. Ожидается, что в центре внимания выступления губернатора в этом году окажутся антикризисные меры городских властей.