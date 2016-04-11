Рига, 11 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Национальным вооруженным силам Латвии (НВС) необходимо резкое увеличение числа военнослужащих, а также постоянное подразделение в Латгалии (восточная часть Латвии), заявил министр обороны Раймонд Бергманис (Союз «зеленых» и крестьян, СЗК), выступая на 27-м съезде Латвийской Зеленой партии (ЛПЗ), входящей в состав СЗК, сообщает BNS.

jic.gov.lv Латвийские военнослужащие

Бергманис отметил, что повышение боеспособности НВС в настоящее время является приоритетом в области обороны. В дополнение к этому необходимо наращивать численность персонала и создать подразделение, которое будет постоянно дислоцировано в Латгалии для обеспечения быстрого реагирования. Также Латвии как принимающей союзников стране необходимо совершенствовать инфраструктуру, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, в правительственной декларации говорится, что Латвия планирует усилить боевую готовность Национальных вооруженных сил и увеличить присутствие армии на востоке страны (Латгалия). Правительство Мариса Кучинскиса намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность, а также найти экономические стимулы для предпринимателей, чтобы они обеспечили регулярное участие своих работников в учениях Земессардзе. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).