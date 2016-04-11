Ярославль, 11 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Муниципалитет города Ярославля подготовил обращение к Уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ Павлу Астахову с предложением ограничить доступ несовершеннолетних в торговые точки, где реализуется алкогольная продукция.

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В частности, речь идет о таких организациях торговли и общественного питания, где помимо алкоголя реализуется и другая продукция — шоколад, конфеты, чай, соки, бутерброды и прочее.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время п.3 ст.14 Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ограничительные меры допускаются на объектах предназначенных только для реализации алкогольной продукции. Такая же норма предусмотрена и региональным законодательством.

«Однако в городе Ярославле и абсолютном большинстве крупных населенных пунктов нашей страны осуществляют деятельность такие сетевые магазины как «Виномания», «Ароматный мир», «Магазины разливного пива», «Бристоль», а также различного вида закусочные. Указанные объекты торговли и общественного питания, реализуя преимущественно алкогольную продукцию… одновременно осуществляют реализацию продукции неалкогольного характера (чай, кофе, шоколад, прохладительные напитки, соки, бутерброды и др.), ассортимент которой представлен в минимальных количествах. По мнению депутатов муниципалитета города Ярославля и представителей городской общественности, в такие предприятия торговли вход детям должен быть запрещен», — говорится в проекте обращения.

В связи с этим ярославские депутаты предлагают Павлу Астахову инициировать внесение изменений в федеральное законодательство о гарантиях прав ребенка, а именно — заменить слово «только» в описании объектов торговли, на которые распространяются ограничительные меры, на слово «преимущественно».

«Всего одно слово — и такая широкая лазейка открывается: завозят в винный магазин шоколад, чипсы — и уже не строго алкогольная продукция в ассортименте торговой точки. Причем мэрия Ярославля неоднократно просила региональную думу и правительство инициировать решение этого вопроса на законодательном уровне, теперь решили попробовать через российского уполномоченного по правам ребенка», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной комиссии муниципалитета города Ярославля по социальной политике Вера Никольская.

Обращение может быть принято на заседании муниципалитета Ярославля 13 апреля.