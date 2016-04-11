Рига, 11 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) в период с 4 до 8 апреля выявили еще восемь случаев заболевания кабанов Африканской чумой свиней (АЧС) в Латгалии и Видземе, при этом в трех волостях болезнь обнаружена впервые, сообщает BNS со ссылкой на представителей ПВС.

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АЧС впервые констатирована в Медневской волости Вилякского края, Дрицанской волости Резекненского каря и Клинстайнской волости Плявиньского края — там обнаружено по одному больному кабану. Три больных АЧС кабана зарегистрировано в Планьской волости Стренчского края и два — в Меньгельской волости Огрского края.

Напомним, в 2016 году АЧС выявлена уже у 366 кабанов в 122 волостях 44 краев и в одном городе. Всего же с 2014 года констатирован 1631 больной АЧС кабан.

АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано это заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год.