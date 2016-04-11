Вашингтон, 11 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина заняла 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на 34 позиции. Об этом сообщается на сайте WTA.

chinese.fansshare.com Елена Веснина

Веснина набрала 1104 очка после финального поединка в Чарльстоне с американской теннисисткой Слоан Стивенс. Она переместилась с 85 места в таблице WTA на 51.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 апреля, финальный поединок турнира WTA завершился победой Стивенс. Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Веснина получит приз в размере 68 тысяч долларов.