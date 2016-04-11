В Чувашии в результате паводка разрушен мост
Чебоксары, 11 апреля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии размыло земляную дамбу на реке Большой Цивиль. ЧП произошло 10 апреля в селе Калинино, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.
Насыпь была сооружена для организации проезда транспорта через реку на период ремонта расположенного рядом железобетонного моста. «Произошёл прорыв временной объездной дамбы на незавершённом объекте капитального ремонта — мостовом переходе через реку Большой Цивиль автомобильной дороги Калинино-Батырево-Яльчики», — уточняется в релизе администрации Вурнарского района.
На месте происшествия круглосуточно дежурят спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Движение автотранспорта организовано в объезд по трассе А-151 Цивильск-Ульяновск. Пешеходы переходят реку по реконструируемому капитальному мосту.
Власти заверяют, что после понижения уровня воды, которое по прогнозам произойдет в течение 2−3 дней, дамба будет восстановлена и через неё будет организовано движение автотранспорта.