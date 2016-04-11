Чебоксары, 11 апреля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии размыло земляную дамбу на реке Большой Цивиль. ЧП произошло 10 апреля в селе Калинино, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС.

cap.ru На реке Большой Цивиль разрушен мост

Насыпь была сооружена для организации проезда транспорта через реку на период ремонта расположенного рядом железобетонного моста. «Произошёл прорыв временной объездной дамбы на незавершённом объекте капитального ремонта — мостовом переходе через реку Большой Цивиль автомобильной дороги Калинино-Батырево-Яльчики», — уточняется в релизе администрации Вурнарского района.

На месте происшествия круглосуточно дежурят спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Движение автотранспорта организовано в объезд по трассе А-151 Цивильск-Ульяновск. Пешеходы переходят реку по реконструируемому капитальному мосту.

Власти заверяют, что после понижения уровня воды, которое по прогнозам произойдет в течение 2−3 дней, дамба будет восстановлена и через неё будет организовано движение автотранспорта.