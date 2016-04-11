Сочи, Краснодарский край, 11 апреля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Краснодарском крае полным ходом идёт подготовка края к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» 11 апреля, побывавшая накануне с инспекционной поездкой в Сочи совместная делегация ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» осталась довольна сделанным.

admkrai.krasnodar.ru Стадион «Фишт» в Сочи

Специалисты ознакомились с отчетом о ходе подготовки стадиона «Фишт» к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира по футболу-2018, посетили спортивный объект, а также осмотрели гостиничные комплексы и оценили организацию транспорта, безопасность, строительство тренировочных площадок. По словам руководителя подразделения ФИФА по подготовке чемпионатов мира Криса Унгера, комиссия удовлетворена ходом работ.

Как добавил гендиректор оргкомитета по подготовке мундиалю Алексей Сорокин, основная работа на сегодняшний день сосредоточена на стадионе и на прилегающей к нему территории. Сейчас полным ходом идет приспособление стадиона к футбольному режиму, сооружение временных трибун осуществляется в круглосуточном режиме, уже появился уникальный газон.

«Реконструкция стадиона ведется в соответствии с установленным графиком. Не вызывает никаких сомнений, что объект будет сдан в срок. Окончательная дата завершения всех работ — ноябрь 2016 года», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Кроме того, уже в мае в Адлере начнется строительство трёх предматчевых тренировочных площадок, вошедших в утвержденный перечень Международной федераций футбольных ассоциаций. Как заявил Долуда, завершить работы планируется к концу 2016 года.

Следующий визит делегации ФИФА, который станет уже четвертным по счету, состоится в июле этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально было озвучено, что стадион «Фишт» после реконструкции откроется в мае 2016 года, затем — в июне-июле 2016 года. Неделю назад министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова заявила, что работы завершаться в соответствии с планом-графиком — в ноябре этого года. Сейчас на объекте устанавливают железобетонные конструкции по северной и южной трибунам, ведутся работы по устройству северной и южной входных групп.

Всего после реконструкции стадион сможет принять 45 тыс. человек — 40 тысяч зрительских мест будут оборудованы на капитальных трибунах, а также пять тысяч — на дополнительных, мобильных. Кроме этого готовится 40 вип-лож. Реконструкция спортивного объекта обойдется в 3,8 млрд рублей из них 3,5 млрд — федеральные средства, остальные — из бюджета Краснодарского края.