Оренбург, 11 апреля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбурге с 11 апреля начался полномасштабный ямочный ремонт дорог. На эти цели из бюджета выделен 21 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила начальник городского управления строительства и дорожного хозяйства Рита Гончарова.

ural56.ru Дорога. Оренбург

Она отметила, что ремонт выбоин осуществлялся и ранее, но не в полном объеме. На точечные работы израсходовано примерно 2 млн рублей.

Если ранее для латания ям использовали кирпичи и тротуарную плитку, то теперь установившаяся хорошая погода позволяет пустить в дело горячую асфальтобетонную смесь.

Ремонтные работы будут производить 15 бригад. «В первой половине дня 11 апреля были сбои, на работу вышли 10−12 бригад, но к концу дня их будет 15», — заверила Гончарова. Также она отметила, что работать дорожники будут без выходных. Кроме того, рассматривается вопрос круглосуточного режима.

В Южном округе ямочного ремонта ждут 90 улиц, в Северном — 80. «До 1 мая должны уложиться. Другого выхода у нас нет», — сказала начальник городского управления строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, по данным прокуратуры, в Оренбурге 70% дорог не соответствуют требованиям ГОСТа. Надзорное ведомство в начале весны потребовало от чиновников мэрии привести дороги в надлежащее состояние до 1 мая. С оттепелью были попытки ремонта, однако латание ям кирпичом и тротуарной плиткой оказалось не долговечным. В городской администрации в качестве причины, мешающей начать полномасштабный ремонт, указывали погодные условия.