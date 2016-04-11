Таллин, 11 апреля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Прибывшие на постоянное проживание в Эстонию по квоте Евросоюза беженцы региона Средиземного моря должны сами решить, будут ли они открыты для эстонского общества и стоит ли им разрешить узнать о себе местным жителям подробнее. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на министра социальной защиты страны, председателя Союза правых партий «Отечество — Республика» Маргуса Цахкна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, «если они посчитают нужным не давать комментарии, то мы должны уважительно относиться к их выбору. Надо понимать, что люди только прибыли к нам — им нужно время, чтобы приспособиться к здешней жизни».

В то же время Цахкна не видит проблем с выходом беженцев в публичное пространство Эстонии: «В целом считаю, что не должно возникнуть никаких проблем с обратной связью. Думаю, что они захотят рассказать — нравится ли им местная жизнь, пошли ли их дети в детсады и школу и так далее».

Министерство продолжает работу с вновь прибывшими: проходят необходимые процедуры, взрослых ставят на учет в государственную Кассу по страхованию от безработицы. По данным министра, один из прибывших взрослых уже получил рабочее место.

По сообщению Raadio 4, министр социальной защиты Эстонии Маргус Цахкна отказался комментировать решение властей поселить прибывших в Эстонию беженцев именно в столичном районе Ласнамяэ. Данное решение вызвало скандал — выяснилось, что оно стало для властей района полной неожиданностью. По словам министра, это решение принималось чиновниками, которые распределяют беженцев по достигнутой с ними договоренности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Эстонию прибыли первые семь беженцев региона Средиземного моря по квоте Европейского союза. Это одна семья из пяти человек из Ирака и по одному человеку из Сирии и Йемена. Сообщается, что они будут жить не в центрах временного размещения беженцев в провинции, а в двух крупнейших городах страны — в Таллине и Тарту.

Напомним, Эстония согласилась принять до 200 беженцев региона Средиземного моря в рамках распределения квот ЕС. Все расходы по их содержанию оплачивает Европейский союз. Еврокомиссия выделяет Эстонии по шесть тысяч евро за каждого принятого ею беженца в рамках квот ЕС. По первоначальным оценкам, для адаптации одного такого беженца и обучения его эстонскому языку и на услуги переводчиков понадобится в среднем 1800 евро.

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