Красногорск, 11 апреля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Из-за хищения кабеля поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенным интервалом. Виновников ЧП пока установить не удалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЖД.

rzd.ru Железнодорожная станция

11 апреля в 7:25 утра на станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги были похищены кабели, регулирующие автоматическое переключение стрелочных переводов. Установить личности похитителей пока не удалось.

Из-за кражи график движения утренних электропоездов, следующих в часы пик на Горьковском направлении, был увеличен. На место происшествия были отправлены восстановительные бригады железнодорожников, которые спустя час устранили неисправность.

Тем не менее несколько электропоездов из Москвы все еще следуют с увеличенным интервалом.

«Диспетчерский аппарат МЖД принимает необходимые меры, чтобы электропоезда прибыли в конечный пункт с минимальным отклонением от графика», — заключили в пресс-службе МЖД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, схожий случай произошел в конце февраля 2016 года, когда поломка светофора, произошедшая после хищения оборудования трансформатора также на Горьковском направлении МЖД, стала причиной задержки поезда «Стриж» и ряда других электричек