Ярославль, 11 апреля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. 9 апреле в Рыбинске Ярославской области состоялась презентация книжной серии «Библиотека рыбинской семьи» издательства «Медиарост», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. Серия представляет собой набор книг для детей разных возрастов, рассказывающих об истории, культуре, достопримечательностях родного города в стихах, рисунках, научно-популярных очерках и через настольную игру. Для каждой возрастной категории от 2 до 16 лет предусмотрена своя книга — от раскраски с видами Рыбинска до путеводителя по городу.

«По инициативе департамента образования Рыбинска были разработаны методические рекомендации по включению книг серии в образовательный процесс. Это и курс краеведения на основе «Библиотеки рыбинской семьи», и так называемый краеведческий компонент в преподавании ряда предметов, таких как история, литература, география, окружающий мир. Надеюсь, что книги помогут школьникам разных возрастов лучше узнать свой город», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный редактор книжной серии «Библиотека рыбинской семьи» Виталий Горошников.

В рамках презентации в общественно-культурном центре Рыбинска открылась выставка рисунков, созданных специально для книжной серии, а также прошли мастер-классы художников, конкурс чтецов, подведены итоги конкурса детского рисунка и детского конкурса на знание родного города. Всего на презентации присутствовало около 800 человек.

Ранее издательство «Медиарост» выпустило 23-томную книжную серию «Библиотека ярославской семьи», которую планируется продолжить.

«Работа над томами региональной серии «Библиотека ярославской семьи» продолжается, правда, выход запланированных изданий приостановлен в связи с отсутствием поддержки со стороны региональной власти. Сейчас мы работаем над «Библиотекой белгородской семьи», в этом году выйдут очередные 12 томов по заказу правительства Белгородской области», — добавил Виталий Горошников.

«Библиотека рыбинской семьи» вышла за счет собственных средств издательства.