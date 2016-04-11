Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В ближайшее время в Ростове-на-Дону появятся ещё два остановочных комплекса, которые будут оснащены электронным табло, точками Wi-Fi, а также мини-кофейней. Об этом ИА REGNUM 11 апреля сообщили в городской администрации.

rostov-gorod.ru Проект остановочных павильонов нового образца

До конца этот вопрос детально не проработан, но существующий проект уже начали внедрять. Так, павильоны на остановочных комплексах, согласно эскизам дизайнеров, вписываются в окружающую среду областного центра. Остановки ночью будут освещены, их украсят декоративной зеленью и панно по мотивам стихотворения Сергея Есенина «Собаке Качалова».

Здесь можно будет не только выпить чашечку кофе, воспользоваться Интернетом бесплатно, но и узнать точное время прибытия следующего автобуса или троллейбуса — оно будет высвечиваться на электронном табло.

На сегодняшний день в городе стоят два остановочных павильона нового образца. Они расположены на Привокзальной площади и площади Карла Маркса. Сумма затрат на реализацию проекта не уточняется. Из каких источников направят средства, также пока неизвестно.