Мурманск, 11 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Прокуратура города Североморска Мурманской области проводит проверку по факту несанкционированного массового захоронения трупов собак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

publicdomainpictures.net Бездомная собака

«По предварительной информации на территории местного приюта «Верность» во время уборки территории волонтёры обнаружили коробки с полуразложившимися трупами собак, общая масса найденного составляет более 250 килограммов, — отметили в прокуратуре. — В настоящее время предполагается, что могильник был создан при предыдущем руководстве общественной организации».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, состояние североморского приюта собирались проверить мурманские чиновники.

Напомним, приют для животных в Североморске оказался под угрозой закрытия после того, как организация «Общество защиты животных» была исключена из реестра юридических лиц и прекратила свою деятельность. Кроме того, объект находился в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии.

Здание приюта могли вернуть муниципалитету и более 80 собак оказались бы на улице, где с ними, по мнению зоозащитников, непременно разобрались бы отловщики.