Москва, 11 апреля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю на торгах 11 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валюты

К 10:19 мск доллар США вырос на 12,90 копейки к рублю и составил 67,2790 рубля. Евро к этому времени прибавил 24,10 копейки и подорожал до 76,7790 рубля.

Торги по евро открылись на отметке в 76,4750 рубля, по доллару — 67,0520 рубля. Максимальная отметка по евро с оставила 76,8330 рубля, по доллару — 67,3680 рубля.