Москва, 11 апреля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. На территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» внедрят единую систему навигации, сообщается на официальном портале правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Москва-сити»

Порядка 84 элемента навигации, включая стелы с картой и инфопойнты, разработаны в рамках градостроительного проекта «Москва-Сити», реализация которого рассчитана до 2018 года.

Как отметили в пресс-службе центра, в 2015 году уже построили пять элементов навигации. Проект должен помочь сотрудникам офисов ориентироваться на территории, пояснили в ведомстве.

Напомним, как заявил ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин, основные объекты делового центра «Москва-Сити» достроят в 2018 году. На данный момент из 23 объектов полностью закончены 10. Общая площадь территории центра достигает 100 га.