Киев, 11 апреля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. «Радикальная партия» призывает президента Украины Петра Порошенко рассказать депутатам Верховной рады на заседании 12 апреля о своих офшорных компаниях, сообщает лидер партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

По его мнению, глава государства должен последовать примеру премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Кроме того, по «офшорам Порошенко» спикер Рады Владимир Гройсман должен «немедленно создать Специальную временную следственную комиссию», которая должна расследовать дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных «Панамского архива».

Согласно документам фирмы из Панамы Mossack Fonseca, в 2014 г. Порошенко основал 3 офшора для реструктуризации корпорации Roshen. Также офшорная компания на Виргинских островах создавалась для передачи его бизнеса в доверительное управление.

Кроме того, журналисты программы «Схемы» провели собственное расследование относительно использования президентом Украины Петром Порошенко офшорных схем. По их данным, украинские следователи даже обращались в Интерпол для того, чтобы он помог им в расследовании дела, в котором фигурируют 5 офшорных компаний. В разное время они принадлежали «Укрпроминвесту».