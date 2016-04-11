Саратов, 11 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Глава Саратова — член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Олег Грищенко, ежегодно декларирующий доход в 1 млн рублей, удивил всех своими доходами в 2015-м. СМИ скрупулезно проводят аналитику его имущества, а наблюдатели не перестают удивляться, насколько его слова соответствуют его делам. В ноябре 2015 года он заявил, что «кому нечего скрывать, волноваться не стоит», поскольку «публикация источников дохода в открытом доступе позволит выявить тех, кому не дает покоя жажда наживы». И сдержал свое слово — без всякого волнения он указал 21,47 млн рублей и дом. Его жена — по-прежнему владеет целым списком недвижимости, в том числе 8 земельными участками, и автомобилем Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно опубликованной декларации, в пользовании главы областного центра находится дом площадью 422,3 кв. м с сараем, бассейном, котельной и наружными сооружениями. На праве долевой собственности им владеют его супруга и их несовершеннолетний ребенок. Жена Грищенко заработала в 2015 году 3,097 млн рублей. У нее два земельных участка под садоводство общей площадью 430 тыс. кв. м, три земельных участка — для ведения личного подсобного хозяйства, земельный участок 785 кв. м, занимаемый пекарней, у нее доли земельных участков общей площадью 2600 кв. м, два жилых дома 47 кв. м и 69 кв. м и недостроенный дом площадью 411 кв. м. Она также арендовала на 49 лет участок земли в 665 кв. м.

Резкий рост доходов главы Саратова Олега Грищенко по итогам 2015 года связан с продажей недвижимости, оставшейся со времен его работы в бизнесе. Об этом сообщила ИА «Свободные новости» представитель пресс-службы Саратовской городской думы Вера Ермакова. «Получен также доход от продажи личной жилой недвижимости, много лет находившейся в собственности, со времен работы в бизнесе», — прокомментировала Ермакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальной информации, самый доходный за последние годы для семейной четы Грищенко стал 2012-й: у главы города — 1 млн 42 тыс. рублей, у его жены — 58 млн 974 тыс. рублей. В собственности у Олега Грищенко до сих пор нет ни одного транспортного средства. В прежних декларациях у него значилась единственная квартира площадью 251,5 кв м.