Москва, 11 апреля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Несмотря на экономический кризис в стране, три четверти жителей России сегодня, как и год назад, выступают против сокращения расходов средств госбюджета на космические программы (73% в 2016 г. и 76% в 2015 г.). 17% опрошенных даже предлагают увеличить размеры бюджетных ассигнований. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В то же время доля тех, кто считает более разумным сократить расходы, за год несколько выросла (с 15% до 21%). Заметно чаще, чем граждане в среднем, об этом говорят сторонники ЛДПР (33%) и жители «миллионников» (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) — 28%.

Нужно ли нам стремиться к мировому первенству в реализации масштабных космических проектов — вопрос спорный. Быть первой страной, отправившей экспедицию на Марс — важно для 48% российских граждан (среди мужчин — 54%), тогда как 40% не считают это необходимым. В то же время идея путешествия на Венеру уже не так вдохновляет: 54% респондентов полагают, что нам не следует бороться за право быть первыми землянами на этой планете.

Больший энтузиазм вызывают планы по созданию лунных станций. Половина опрошенных (48%) говорят (среди 18−24-летних эта доля достигает 58%), что Россия должна раньше других стран построить базу на Луне (не согласны с этим 39%).

Опрос проведен 2−3 апреля 2016 г ода в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.