Ереван, 11 апреля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 апреля оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих войск осталась неизменной, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Нагорного Карабаха.

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Согласно источнику, на некоторых участках противник нарушил достигнутую договоренность о прекращении огня, применив стрелковое оружие и минометы. В частности, по расположенным в южном и северном направлениях армянским позициям противник отрыл огонь из 60-мм минометов (2 снаряда) и гранатометов АГС-17 (14 снарядов). «Передовые воинские части Армии обороны НКР в основном воздержались от ответных действий и продолжили уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Помимо вышеотмеченного, информируем, что, согласно достигнутой между сторонами договоренности, в ходе сегодняшнего дня азербайджанской стороне будет предоставлена возможность продолжить на линии соприкосновения работу по поиску тел погибших», — говорится в сообщении. Ведомство напоминает также, что судьба одного военнослужащего продолжает оставаться неизвестной, в связи с чем при посредничестве МККК проводятся соответствующие опросы.

В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сообщил, что в минувшее воскресенье близ местечка Баш-Карвенд армянской стороне были переданы тела 18 военнослужащих, погибших во время недавних боестолкновений. Обмен состоялся при поддержке Международного комитета Красного Креста и офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Согласно последним официальным данным армянской стороны, в результате боестолкновений со 2 апреля погибло 46 военнослужащих.