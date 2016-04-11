Лондон, 11 апреля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Британский флот начал подготовку специалистов-подводников для возобновления патрулирования подводных лодок под льдами Арктики, сообщает Sunday Times.

degandr.ru Подводная лодка ВМФ Великобритании

Сообщается, что британские морские офицеры проходят стажировку на американских подводных лодках, совершающих походы подо льдами.

Британский контр-адмирал Джон Уил заявил, что их опыт будет использован для подготовки одной из подводных лодок типа «Трафальгар» к работе подо льдом. Далее эти навыки будут применены еще на семи атомных подводных лодках.

Кроме того, планируется вывод на орбиту дополнительного спутника GPS для обслуживания новой подводной группировки.

Напомним, что практика подлёдного патрулирования подводных лодок была распространена во время «холодной войны». Великобритания прекратила такую практику в 2007 году, поводом для чего послужил взрыв на патрулирующей подо льдом Арктики АПЛ Tireless (S88), в результате которого погибли двое моряков.