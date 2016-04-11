Москва, 11 апреля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Количество российский туристов во Вьетнаме в I квартале 2016 года увеличилось на 13,5%. В общей сложности страну посетили 108 тыс 750 жителей России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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За первые три месяца 2016 года Вьетнам посетили 2,46 млн иностранных визитеров, что на 19,9% превысило показатели за аналогичный квартал прошлого года.

Россия по итогам I квартала стала самым крупным европейским туристическим рынком, обогнав Великобританию (68,6 тыс. человек) и Францию (67,5 тыс. туристов). По количеству прибытий во Вьетнам Россия сейчас занимает 6-е место.

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Как сообщало ИА REGNUM, после «закрытия» для жителей России массовых туристических направлений — Турции и Египта — заметно оживился вьетнамский туристический рынок. По данным АТОР, в новогодние праздники рост запросов от потенциальных российских туристов показали Индия, Таиланд и Вьетнам.

Отметим, в 2015 году Вьетнам принял около 130 тысяч российских граждан, в 2009 году их было 50 тысяч.