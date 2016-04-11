Псков, 11 апреля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Пятеро жителей Пскова и Ленинградской области обвиняются в хищении свыше 22 млн рублей, принадлежащих отделению Пенсионного фонда РФ по Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, уголовное дело по ч. 4 ст.159 («Мошенничество») направлено в суд.

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По версии следствия, с 2010 года по 2012 годы на территории Пскова, Псковской и Ленинградской областей обвиняемые путем изготовления подложных документов совершили хищение денежных средств материнского капитала. «Участники преступной группы оформляли на женщин, не реализовавших свое право на получение средств материнского капитала и находившихся в затруднительном материальном положении, по заведомо завышенной цене недорогое жилье, которое было к тому же непригодно к проживанию», — сообщили в ведомстве, отметив, что в отдельных случаях оформлялись фактически несуществующие объекты недвижимости, которые значились лишь по документам.

В общей сложности обвиняемым удалось оформить для получения средств материнского капитала более 80 объектов недвижимости, преимущественно — в сельской местности. При этом была разработана преступная схема, по которой средства Пенсионного фонда напрямую поступали в фирмы, в которых работали обвиняемые и от имени которых осуществлялась данная противоправная деятельность.

В рамках расследования следователи следственной части Следственного управления УМВД России по Псковской области совместно с оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД установили и допровили около 230 свидетелей, провели около 10 обысков, 20 выемок, 180 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 246 томов.