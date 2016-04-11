Москва, 11 апреля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в краже у пенсионерки 1,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД по городу.

misanec.ru Старушка с деньгами

Ранее в полицию с заявлением о нападении обратилась 74-летняя женщина. По словам пенсионерки, возле одного из домов на Мичуринском проспекте на нее напали двое мужчин. Затащив женщину в автомобиль, злоумышленники потребовали снять с карточек все имеющиеся у нее деньги.

Пенсионерка выполнила требование мужчин и обналичила в нескольких банках около 1,5 млн рублей. Полиция задержала двух неработающих жителей Ростовской области 26 и 30 лет, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемые арестованы, ведется следствие.