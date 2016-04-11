Москва, 11 апреля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, баррель нефти марки Brent подорожал до $42,36. Несмотря на то, что укрепление российской валюты вредит бюджету, при дальнейшем восстановлении цен на чёрное золото рубль продолжит укрепляться к доллару и евро, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Баррель нефти в рублях стоит 2808 руб. Brent достаточно пройти $42,50, как на горизонте вновь появится уровень $45,00. Сильное сопротивление находится выше, на уровне $47,50. При росте нефти до $47,50 и снижении курса доллара до 65,00, «бочка» нефти будет стоить около 3085 руб., что выше текущей стоимости на 9,8%», — сказал Антонов.

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«С открытия рынка ожидается падение курса доллара до 66,80 руб., курса евро — до 75,90 руб. Понедельник — день противоречивый. Экономический календарь пустой. В связи с этим по нефти может начаться коррекция, которая вызовет ослабление рубля. Зона для отката 67,25−67,40 руб. Рост выше 67,45 не рассматривается», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 11 апреля составляют 67,46 руб. за американскую валюту и 76,68 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 68 копеек соответственно. Нефть марки Brent, по данным торгов Нью-Йоркской и Лондонской бирж, подорожала на 0,285% до $42,06.