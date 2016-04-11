Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Рынок у метро «Рыбацкое» в Невском районе Петербурга начали сносить утром 11 апреля сотрудники СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы по сносу торговых палаток

Как сообщили руководители этого учреждения в СМИ, демонтаж торговых сооружений начался в 7 часов утра. Торговцы и владельцы торговых точек не пытаются помешать сносу, однако, для предотвращения возможных инцидентов, на месте проведения работ дежурит полиция и ОМОН.

Ранее комитет имущественных отношений Петербурга сообщил, что договор аренды данного земельного участка расторгнут в установленном законом порядке и не может быть продлен или возобновлен, а территория рынка, которую занимали различные предприниматели, подлежит освобождению.

В последнее время эта территория использовалась под размещение рынка и стоянку автолавок без правоустанавливающих документов, что нарушало имущественные интересы Санкт-Петербурга.

Торговцам была предоставлена возможность самостоятельно освободить данный участок и перебазироваться в другие торговые места. Для этого администрация Невского района и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга предложили предпринимателям Рыбацкого рынка альтернативные торговые места.

После демонтажа незаконного рынка земельный участок у метро «Рыбацкое» будет передан СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» для организации перехватывающей автомобильной парковки.