Незаконный рынок сносят у метро «Рыбацкое» в Петербурге под присмотром ОМОН
Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Рынок у метро «Рыбацкое» в Невском районе Петербурга начали сносить утром 11 апреля сотрудники СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества».
Как сообщили руководители этого учреждения в СМИ, демонтаж торговых сооружений начался в 7 часов утра. Торговцы и владельцы торговых точек не пытаются помешать сносу, однако, для предотвращения возможных инцидентов, на месте проведения работ дежурит полиция и ОМОН.
Ранее комитет имущественных отношений Петербурга сообщил, что договор аренды данного земельного участка расторгнут в установленном законом порядке и не может быть продлен или возобновлен, а территория рынка, которую занимали различные предприниматели, подлежит освобождению.
В последнее время эта территория использовалась под размещение рынка и стоянку автолавок без правоустанавливающих документов, что нарушало имущественные интересы Санкт-Петербурга.
Торговцам была предоставлена возможность самостоятельно освободить данный участок и перебазироваться в другие торговые места. Для этого администрация Невского района и комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга предложили предпринимателям Рыбацкого рынка альтернативные торговые места.
После демонтажа незаконного рынка земельный участок у метро «Рыбацкое» будет передан СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» для организации перехватывающей автомобильной парковки.