Москва, 11 апреля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Житель Москвы, который закрылся в своей квартире в ЗАО и угрожал устроить взрыв газа, задержан полицией, сообщает 10 апреля «Вечерняя Москва».

kyrgyzkorm.kg Задержанный

В воскресенье, 10 апреля, в полицию поступила информация о мужчине, который заперся в квартире в доме №69 по улице Большая Филёвская. Мужчина заявлял о том, что держит у себя заложницу, и угрожал устроить взрыв газа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника, как оказалось, он был сильно пьян. Подробности произошедшего проверяются полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, алкогольное опьянение стало причиной инцидента с участием подростка на юго-востоке Москвы. 6 апреля нетрезвый школьник обстрелял из травматического пистолета людей, работавших на стройке. Пострадал один из рабочих, помощь ему оказали на месте. Стрелка задержали полицейские.