Якутск, 11 апреля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Якутии почти половина жителей еще не установила в своих квартирах счётчики воды. Согласно последней информации статистического наблюдения, оснащённость приборами учёта холодной воды в республике составляет 52%, горячей — 51%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Основной причиной, по которой якутяне не устанавливают в своих квартирах счётчики, в профильном ведомстве называют необходимость тратить деньги на установку приборов учёта. В министерстве также подчёркивают, что малоимущим на эти целы выделяют деньги из бюджета. Всего на установку приборов учёта в квартирах представителей этой категории населения было потрачено 16,4 млн. рублей, на которые было приобретено 7 668 приборов учёта воды.

Основным механизмом стимулирования жителей республики к установке счётчиков является запланированное установление повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Напомним, правительством РФ в 2014 году было принято постановление, изменившее действующие правила в части применения повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления коммунальных услуг в случае, если в квартире не установлен прибор учёта. Регионам России дали возможность поэтапно переходить к применению таких нормативов, крайний срок вступления постановления в силу будет перенесен с 1 апреля 2016 года до 1 января 2017-го. В Якутии повышающие коэффициенты пока не применяются.