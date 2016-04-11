Новый JAC Refine S1 SUV замечен на дорогах Китая
Пекин, 11 апреля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Фотошпионы из КНР выложили в сеть первые фото кроссовера JAC Refine S1 SUV, официальная презентация которого состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне.
Концерн JAC до сих пор не представил подробные технические характеристики своей новинки. До официальной премьеры стало известно лишь то, что автомобиль будет оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,3-литра, мощность которого составляет не более 100 л.с., пишет «Тайпин цичэ».
Как предполагают китайские автолюбители, вероятнее всего, JAC Refine S1 SUV будет поставляться как с автоматической, так и механической трансмиссией. Стоимость новинки составит около 55 тыс. юаней.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте в сети оказались фото еще одной разработки JAC — внедорожника JAC Refine S7, презентация которого также пройдет в Пекине в конце апреля.