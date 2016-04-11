Пекин, 11 апреля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Фотошпионы из КНР выложили в сеть первые фото кроссовера JAC Refine S1 SUV, официальная презентация которого состоится в конце апреля на Пекинском автосалоне.

pcauto.com.cn JAC Refine S1 SUV

Концерн JAC до сих пор не представил подробные технические характеристики своей новинки. До официальной премьеры стало известно лишь то, что автомобиль будет оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,3-литра, мощность которого составляет не более 100 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Как предполагают китайские автолюбители, вероятнее всего, JAC Refine S1 SUV будет поставляться как с автоматической, так и механической трансмиссией. Стоимость новинки составит около 55 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте в сети оказались фото еще одной разработки JAC — внедорожника JAC Refine S7, презентация которого также пройдет в Пекине в конце апреля.