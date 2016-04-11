Бухарест, 11 апреля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Румынии прошла акция протеста против возведения мечети, средства на которую выделил президент Турции Реджеп Эрдоган. Митинг при участии 250 человек прошёл в Бухаресте у дворца президента страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган (фрагмент)

Митинг преследует цель остановить строительство мусульманского храма. Граждане опасаются, что он может стать источником распространения терроризма «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России). Активисты предполагают, что в мечети с большой вероятностью может происходить вербовка мусульман в ряды террористов, передают «Вести».

Один из выступающих на митинге — глава партии «Единая Румыния» Богдан Диакону — заявил, что Турция проводит агрессивную политику и финансирует терроризм. Мечеть же создаст благоприятные условия для вербовки.

«Турция опять пытается завоевать Европу, прибегая к террору и насилию. Для вербовки и подготовки боевиков её власти вкладывают огромные финансовые средства в строительство религиозных центров», — заявил он.

По словам Диакону, у властей Турции не осталось ничего святого. Они используют религию в качестве инструмента достижения личных целей.

Главным требованием протестующих является изменение внешней политики президента Румынии Клауса Йоханниса в отношении Турции: он должен прекратить контакты с Эрдоганом. В противном случае Йоханнису будет объявлен импичмент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о строительстве мечети в Бухаресте было принято ещё летом 2015 года. В июле 2015 года правительство Румынии приняло решение выделить участок в Бухаресте площадью около 11 тыс. квадратных метров для строительства «самой большой в Европе мечети». Мечеть сможет вместить 2 тыс. человек, а средства на ее строительство будут предоставлены правительством Турции.