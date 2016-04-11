Вашингтон, 11 апреля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Аналитики Всемирного банка (ВБ) считают, что с 2016 по 2018 год произойдет замедление экономического роста в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, говорится в сообщении международной финансовой организации.

كهرباءالعرب.com Всемирный банк

По данным ВБ, рост экономики в развивающихся странах Восточной Азии замедлится с 6,5% в 2015 году до 6,3% в 2016 году, в 2017—2018 годах показатель составит 6,2%. Что касается Китая, то к 2017 году экономический рост страны замедлится до 6,5% (с 6,9% в 2015 году).

Страны, которые находятся под угрозой замедления экономического роста, должны «принять денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политики, которые снижают их воздействие на глобальные и региональные риски, а также продолжать структурные реформы для повышения производительности и стимулирования всестороннего роста».

Перспективы экономического роста сохраняются у Филиппин и Вьетнама. В частности, вьетнамская экономика может вырасти более чем на 6%. В Индонезии рост может составить 5,1% в 2016 году и 5,3% в 2017 году.