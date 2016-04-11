Калуга, 11 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум.



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На топливном рынке Калужской области за минувшую неделю на 0,9% увеличились оптовые цены на бензин и снизились на дизельное топливо на 1,5%, сообщает 11 апреля корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на данные совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков области и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Розничные цены на нефтепродукты существенно не изменились.

Следует отметить, что в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает второе место по бензину автомобильному (33,26 руб./л) и четвертое — по дизельному топливу (33,37 руб./л).

Как сообщало ИА REGNUM, ежемесячно только в Калуге продается около 200 млн литров топлива. Внеплановые проверки ЦМТУ Росстандарта по Калужской области показали, что работники автозаправок нарушают правила торговли и эксплуатации АЗС, а также вводят покупателей в заблуждение относительно потребительских свойств товара.

Не соответствующим требованиям технического регламента Таможенного Союза был признан каждый четвертый образец бензина и дизельного топлива, взятый прокуратурой на автозаправках.