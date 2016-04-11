Калуга, 11 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. 37-летний житель города Киров Калужской области в декабре 2015 года, находясь у себя в городе, с целью незаконного сбыта приобрел марихуану в значительном размере, после чего продал её местному жителю, действовавшему под контролем сотрудников полиции.

prokuror.kaluga.ru В суде кировчанин вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью

Как сообщила 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM и.о. Кировского межрайонного прокурора Калужской области Елена Синева, при проведении обыска по месту жительства обвиняемого также были обнаружены и изъяты спортивно-охотничьи патроны, которые он незаконно приобрел в Москве, а затем незаконно хранил. В суде кировчанин вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM порядка 666 наркопреступлений (в 2014 году — 673) было выявлено в калужскими стражами порядка в 2015 году Возбуждено 720 уголовных дел, что на 18% выше аналогичного показателя 2014 года. Пресечена деятельность 78 преступных групп, расследовано 357 наркопреступлений. Стоимость наркотиков, изъятых из незаконного оборота, по ценам «черного рынка» превышает 88 миллионов 858 тысяч рублей (в 2014 году — 28 миллионов 871 тысяч рублей).