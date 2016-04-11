Калуга, 11 апреля, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Калуге состоялось заседание Ассоциации председателей домовых советов и ТСЖ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, темой обсуждения стали вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Председатель Ассоциации, депутат городского парламента Татьяна Коняхина сообщила о проверке отремонтированных домов, проведённой членами ассоциации.

«В прошлом году за счёт средств Фонда капитального ремонта были проведены ремонтные работы на 45 домах, — рассказала Татьяна Коняхина, — мы провели выборочную проверку нескольких домов и были приятно удивлены качеством работ, хорошо сработали все — и городские власти, и фонд капитального ремонта и управляющие компании. Проведён большой объём работ по ремонту кровли, фасадов и замене внутридомовых инженерных коммуникаций, заменены лифты. Особо следует отметить высокое качество ремонта».

Как отметила Татьяна Коняхина, калужане остались довольны работой подрядчиков, и тем, что мнение жильцов было учтено при проведении ремонта, кроме того за ходом работ осуществлялся серьёзный общественный контроль.

«Пусть и не сразу, но работа Фонда капитального ремонта становится всё более заметной, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов, — есть явные положительные сдвиги, особенно там, где налажено взаимодействие управляющих компаний и жителей, результаты мониторинга показывают, что жители с пониманием стали подходить к оценке проблем капитального ремонта, возросла собираемость платежей, в прошедшем году настоящим прорывом стали масштабные работы по замене лифтов. Конечно, предстоит сделать ещё немало, управление городского хозяйства должно объективно оценить состояние многоквартирных домов — в первую очередь в краткосрочную программу капремонта должны включаться дома с наиболее высокой степенью износа. Уверен, что благодаря совместной работе городских властей, территориальных общин и управляющих компаний в этом году будут достигнуты ещё более существенные результаты».

Александр Иванов пожелал членам ассоциации дальнейших успехов и заверил их в том, что депутатский корпус готов оказать всю необходимую поддержку.

Представители Фонда капитального ремонта сообщили собравшимся, что работа по капитальному ремонту домов будет набирать обороты, за счёт роста платежей населения в программу капитального ремонта на 2017 год будет включено значительно больше объектов.

Заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Калуги Андрей Лыпарев разъяснил членам Ассоциации принципы формирования краткосрочной программы капремонта и дал ряд советов по ускорению ремонта изношенных домов и работе со спецсчетами.

Депутат гордумы Татьяна Коняхина в свою очередь рекомендовал председателям домовых советов и ТСЖ при переводе дома из «общего котла» на спецсчёт внимательно отнестись к подготовке документов.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы капитального и текущего ремонта конкретных объектов.