Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев назвал нулевую ничью с махачкалинским «Анжи» закономерным результатом. К тому, что соперники будут хорошо играть в обороне, желто-синие были готовы. Свое мнение рулевой команды высказал в послематчевом интервью в эфире телеканала «Матч-ТВ», передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

«Мы примерно так и предполагали, что будет такая тяжелая игра. Тем более понимали, что «Анжи» нельзя терять очки. Но в целом игра и получилась тяжелой. Мы готовы были к тому, что соперники будет играть в обороне, и наигрывали взаимодействие. В первом тайме были моменты, но как такового завершения не было. Если бы вначале забили, может что-то изменилось бы. Команде, которая находится вверху турнирной таблицы и никогда там не была, присуще психологическое давление, но в целом я удовлетворен тем, как играли», — сказал рулевой команды.

Как отметил наставник оппонентов Руслан Агаларов, «игра получилась эмоциональной, а игроки «Анжи» были настроены на борьбу».

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Отметим, что ФК «Ростов» (45 очков) занимает теперь вторую позицию в турнирной таблице. Желто-синих вновь опережает столичный ЦСКА (46 очков), выигравший у «Мордовии» игру 23-го тура чемпионата России со счетом 7:1. Разница у донской команды и подопечных Леонида Слуцкого всего лишь в одно очко. К этим двум лидерам РФПЛ приближается питерский «Зенит», у которого 43 очка.

Добавим, что следующая игра для ростовчан состоится на выезде. В Краснодаре 17 апреля дружину Курбана Бердыева примет «Кубань», занимающая 14-ю строчку в турнирной таблице.