Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском серьезно активизировали работу против тех, кто незаконно рубит деревья в черте города. В частности, одного из таких лесорубов через суд заставили заплатить 7,2 миллиона рублей, а второй осужден на 2 года «условно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сруб дерева

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации Петропавловска Сергей Шеременко, в первом случае мужчина рубил деревья на собственном участке, но это не спасло его от наказания, так как разрешение на рубку он не посчитал нужным получить. «В ходе разбирательства было установлено, что мужчина рубил деревья на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности. Однако разрешительного документа на порубочные работы у него не было. Не считая такой документ необходимым, гражданин уничтожил 3 596 деревьев. Суд удовлетворил исковые требования администрации Петропавловска и вынес решение о взыскании с нарушителя в доход городского бюджета 7 230 023 рубля», — уточнил собеседник агентства.

Другой житель Петропавловска рубил деревья возле домов в одном из микрорайонов. Живущие там люди позвонили в мэрию, на место выехали специалисты и остановили мужчину. В суде ему предъявили ущерб на 1,2 миллиона рублей, а за незаконные действия его еще и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

«Сейчас на Камчатке наступает время, когда различные строители и проектировщики приступят к выполнению своих планов, которые, возможно, потребуют и вырубки деревьев. Во избежания уголовных дел и крупных штрафов, мы просим их заранее побеспокоиться о получении разрешений», — сказал Сергей Шеременко.