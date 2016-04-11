Москва, 11 апреля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Пятая часть жителей России (19%) предпочитают покупать непродовольственные товары отечественного производства, 40% покупают импортные товары, 32% говорят, что не обращают внимания на страну производства. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Пятилетка в 4 года. Советский плакат

Лишь 12% опрошенных считают, что Россия сейчас может безболезненно отказаться от импорта всех непродовольственных товаров. Между тем, российские граждане уверены, что отказ, в частности, от зарубежных поставок электроники, медикаментов и медоборудования, автомобилей и бытовой техники привел бы к дефициту, росту цен либо просто к исчезновению качественных товаров.

При этом, по мнению большинства (41−44%), безболезненно для населения можно отказаться от импорта таких товаров, как посуда, товары для дома, мебель, строительные материалы.

Многие участники опроса — 38% — считают, что стремиться к полному импортозамещению надо, правда, молодые говорят об этом значительно реже пожилых.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 20 марта 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.