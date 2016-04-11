Йошкар-Ола, 11 апреля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В ряде районов Марий Эл наблюдается задержка выплат заработной платы работникам бюджетной сферы. По словам главы республики Леонида Маркелова, ситуация связана с тем, что некоторые учреждения накопили задолженность по оплате энергоносителей, сообщает «ГТРК Марий Эл».

pixers.ru Трудности в бюджете

«Где-то газ, где-то электричество, — пояснил Маркелов. — Если есть районы, где по вине руководителей страдают люди, мы этого допускать не будем. Республика возьмет на себя эту ответственность, источник доходов на оплату энергоносителей мы тоже предусмотрим в республиканском бюджете».

Глава Марий Эл заверил, что в ближайшее время будет принято постановление правительства региона о передаче полномочий в этом вопросе с муниципального на республиканский уровень.

Отметим, по данным Маристата, на 1 апреля уровень просроченной задолженности по зарплате в Марий Эл составил 9,818 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем долги по зарплате выросли на 33,7%, с начала года задолженность выросла на 61,2%. Число работников, не получивших зарплату, увеличилось на 62 человека или на 12,1%. В среднем каждый работник недополучил около 17,194 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте объем просроченной задолженности по зарплате в Марий Эл также вырос на 65,7% по сравнению с февралем и составил 7,338 млн рублей в отношении 509 работников. Средний показатель задолженности на одного работника составил 14,41 тыс. рублей.