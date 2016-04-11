Волгоград, 11 апреля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В Волгограде мальчик, избитый приемным отцом почти две недели назад, выписан из больницы и переведен в социально-реабилитационный цент, где с ним работают педагоги и психологи. Ситуация находится под контролем уполномоченного по правам ребёнка Волгоградской области.

fonstola.ru Мишка у окна

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«Сейчас необходимо выяснить, если ли у ребенка стойкие привязанности, и уже в дальнейшем решать его судьбу, исходя из потребностей ребенка, из того, что для него будет лучше», — цитирует информациооный портал «Блокнот — Волгоград» детского омбудсмена Нину Болдыреву.

Пока мальчика не будут устраивать в другую семью. Во-первых, психологически ребенок к этому не готов, во-вторых, пока он официально является приемным сыном итальянской четы, которая отказываться от него не намерена. Усыновители готовы пойти на международный скандал, заявляя о своих правах в рамках действующего российского законодательства, пишет «Волгоград News». Адвокаты иностранца сразу же заявили, что в данном случае следует опираться не только на законодательство РФ, но и на законы Италии, потому что Одезио Манарин посчитал происходящее ни чем иным, как похищением мальчика. Сам же подозреваемый в рукоприкладстве заявляет, что не бил ребенка, и требует доказать обратное.

На отмене усыновления настаивает региональная прокуратура. Соответствующее заявление уже подано в суд. Такого же мнения придерживается и уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов. «Усыновление итальянским гражданином Манарином Одезио избитого им 8-лет, сироты из Камышинского детдома должно быть отменено», — написал детский омбудсмен в своем микроблоге в Твиттер.

Он также отметил, что это не первая скандальная история с усыновлением в Волгоградской области, и «не первое нарушение прав российского усыновленного ребенка, совершенное итальянскими усыновителями».

«Необходимо тщательно разобраться! В Волгоградской области необходимо также провести тщательную проверку системы иностранного усыновления вплоть до приостановления», — добавил Павел Астахов.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 31 марта в центре Волгограда. Вечером прямо на улице гражданин Италии ударил усыновленного ребенка, мальчик упал на асфальт. Случайным свидетелем произошедшего стал руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев, который вмешался в ситуацию. Бывшего воспитанника Камышинского детского дома — ребенка-инвалида сразу же забрали из приемной семьи, а усыновитель попал под уголовную ответственность. Его обвинили в нанесении побоев.

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