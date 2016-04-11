Москва, 11 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. После довольно теплых выходных, во время которых температура воздух в Московском регионе поднималась до +20 градусов, в столицу и область пришло небольшое похолодание. Синоптики обещают дожди, облачность и среднесуточную температуру около 16−18 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

anngol.ru Закат. Москва

По данным Гидрометцентра России, в понедельник, 11 апреля в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура днем в Москве 11…13°, по области 10…15°, ветер северо-восточный 5−10 м/с.

12 и 13 апреля в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура ночью Москве 3…5°, по области 0…5°, днем в Москве 14…16°, в Подмосковье 11…16°. Ветер восточной четверти 3−8 м/с.

В четверг, 14 апреля будет облачно. Пройдет небольшой дождь. Температура ночью 4…9°, днем 14…19°. Ветер восточный с переходом на южный, ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с.

В конце рабочей недели, 15 апреля погода все также будет облачной. Синоптики обещают небольшой дождь. Температура ночью 4…9°, днем 14…19°. Ветер западный с переходом на северный, ночью 3−8 м/с, днем 2−7 м/с.