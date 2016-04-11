Тайбэй, 11 апреля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощущались в Тайбэе сегодня, 11 апреля, сообщает Reuters.

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Землетрясение было зафиксировано у северо-восточного побережья Тайваня. Разрушений и жертв не отмечается.

Напомним, что первоначальная шкала магнитуды (шкала Рихтера) предложена в 1935 году сейсмологом Чарльзом Рихтером. Шкала Рихтера включает диапазон от 1 до 9,5 — магнитуды, которые вычисляются по колебаниям, регистрируемым сейсмографом.

Накануне, 10 апреля, у берегов американского штата Аляска также произошло землетрясение магнитудой 5,7.