Казань, 11 апреля, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В результате разлива реки Нокса в Казани было подтоплено 38 дворов, ситуация находится под контролем экстренных служб, сообщает 10 апреля Главное управление МЧС России по Татарии.

sozvezdie-vet.ru Половодье

Сообщения о выходе реки Нокса из берегов из-за резкого таяния снега поступили в МЧС Татарии вечером 10 апреля, вода подошла к жилым домам в поселке Салмачи города Казани. На улица Атнинская, Камышлы, Пестречинская, Центральная поселка Салмачи, а также на улицах Береговая, Большая поселка Вишнёвка оказались подтоплены 38 придворовых участков частных жилых домов.

«Угрозы жизни людей нет. Пострадавших нет. Проведён подворовый обход, жителям подтопленных домов предложено эвакуироваться, сначала желающих не было. Однако, ближе к полуночи были эвакуированы 16 человек. Развитие ситуации находится под контролем», — говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что эти дома находятся на территории водоохранной зоны непосредственно на берегу реки. В этом году в зоне подтопления находятся 386 домов, в 2015 году в ней находилось 253 дома. Увеличение количества домов в зоне возможного подтопления связано с застройкой берегов рек, а также с целенаправленным засыпанием канав, предназначенных для дренажа и водоотвода.