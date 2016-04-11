Москва, 11 апреля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. На границе России и Финляндии накануне, 10 апреля, вступили в силу ограничения для перемещения граждан третьих стран. В последующие 180 суток границу в пограничных пунктах Салла и Рая-Йоосеппи смогут пересекать лишь граждане России, Финляндии и Белоруссии, сообщает финский портал Yle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Уточняется, что также пересечь границу могут члены семей граждан перечисленных стран, но они должны сопровождаться при этом гражданином одного из этих государств. Ограничения по пересечению границы между Россией и Финляндией вызваны необходимостью остановить нелегальную миграцию. Договорённость достигнута президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Саули Ниинистё 22 марта 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта Россия и Финляндия договорились о введении временных ограничений на двух пунктах пропуска общей границы — Салла и Лотта. Ограничения распространяются на граждан третьих стран. Ограничения не распространяются на российско-белорусское сотрудничество в рамках Союзного государства и Финляндию. С начала 2016 года в Финляндию через пункты пропуска на границе с РФ прибыло более тысячи беженцев.

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