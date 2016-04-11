Вашингтон, 11 апреля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Спёрс» на своей площадке уступил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 86:92 (19:14, 16:21, 26:27, 25:30).

s-ports.ru Бросок

Героем встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 37 очков.

Таким образом, действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» добился 72-й победы в текущем розыгрыше регулярного сезона НБА и повторил легендарный рекорд баскетболистов «Чикаго Буллз», установленный в сезоне-1995/96.

НБА. Регулярный чемпионат.

«Сан-Антонио Сперс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:92 (19:14, 16:21, 26:27, 25:30).