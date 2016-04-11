Москва, 11 апреля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу RT заявил, что через 10−15 лет на Международной космической станции (МКС) могут появиться модули для космических туристов.

goodfon.ru Вид на Землю с борта МКС

По его словам, станция серьезно изменит свой облик. «Может быть, если будет спрос, появятся отдельные сегменты, которые будут посвящены космическим туристам», — сказал Комаров.

В программе исследований МКС останутся эксперименты, которые нужны для изучения влияния невесомости на человека. Глава Роскосмоса выразил надежду, что на станции добавятся и обслуживания аппаратов, которые находятся на орбите, а также возможности по сборки из модулей, доставляемых с Земли, межорбитальных кораблей.

Ранее страны-участницы проекта МКС договорилась, что станция будет эксплуатироваться до 2024 года.