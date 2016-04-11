На МКС могут появиться модули для космических туристов
Москва, 11 апреля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью телеканалу RT заявил, что через 10−15 лет на Международной космической станции (МКС) могут появиться модули для космических туристов.
По его словам, станция серьезно изменит свой облик. «Может быть, если будет спрос, появятся отдельные сегменты, которые будут посвящены космическим туристам», — сказал Комаров.
В программе исследований МКС останутся эксперименты, которые нужны для изучения влияния невесомости на человека. Глава Роскосмоса выразил надежду, что на станции добавятся и обслуживания аппаратов, которые находятся на орбите, а также возможности по сборки из модулей, доставляемых с Земли, межорбитальных кораблей.
Ранее страны-участницы проекта МКС договорилась, что станция будет эксплуатироваться до 2024 года.