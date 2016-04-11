Пассажиры метро Москвы получат туристические схемы к ЧМ по хоккею
Москва, 11 апреля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. К чемпионату мира по хоккею на 12 стойках московского метрополитена будут раздавать бесплатные туристические карты-схемы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
В вагоне поезда московского метро
«Планируется, что буклеты метрополитен получит к маю», — уточняется на портале.
Сами карты будут распространяться на русском и английском языках. На схемах будут изображены 42 городские достопримечательности. С помощью таких буклетов москвичи и гости столицы смогут добраться до интересующего их адреса.
Напомним, в столице с 6−12 мая 2016 года пройдет чемпионат мира по хоккею. В столице уже официально открыли стелу обратного отсчета к ЧМ.