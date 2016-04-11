Москва, 11 апреля, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Банк России с 11 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций АКБ «Кроссинвестбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

По величине активов «Кроссинвестбанк» занимал 446 место в банковской системе Российской Федерации. В банке назначена временная администрация