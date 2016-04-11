Красноярск, 11 апреля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Протестами водителей пытаются воспользоваться политические партии, заявил в беседе с ИА REGNUM руководитель ассоциации дальнобойщиков «Сибиряк» Ян Шикин. 10 апреля на Театральной площади Красноярска прошла очередная акция протеста против утвержденной в ноябре прошлого года системы «Платон» и повышения ставок акцизов на топливо. На сегодняшний день оплата проезда по федеральным трассам для дальнобойщиков составляет 1,53 рубля за километр, но в сентябре ее планируется повысить до 5,35 рублей. Также с апреля бензин в России подорожает на 2 рубля, а дизельное топливо — на 1 рубль.

Ассоциация дальнобойщиков «Сибиряк» В Красноярске прошла акция против «Платона»

По мнению экспертов, повышение акцизов может привести к росту стоимости полного бака бензина более чем на 100 рублей. На этой почве к протестам дальнобойщиков присоединилось красноярское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР).

Шикин сообщил, что в пикете приняли участие около 70 человек. По его словам, первоначально акция планировалась на 5 апреля, то есть примерно одновременно с пикетом в центре Москвы. «2 апреля был всероссийский съезд ассоциаций дальнобойщиков в Санкт-Петербурге, чтобы организовать межрегиональную организацию. И организаторы предложили присоединиться к акции 3 апреля в Москве», — пояснил Шикин.

Он также отметил, что главной целью красноярского пикета было «еще раз напомнить о себе». «Самая главная цель, это напоминать и напоминать, что мы не согласны с «Платоном», что мы не согласны платить и продолжим саботировать это постановление. Плюс обратить внимание на острый вопрос по поводу акцизов на топливо», — сказал организатор.

Дальнобойщики и ФАР считают, что рост цен на бензин и «Платон» неизбежно приведут к очередному витку инфляции в стране, а значит, эта проблема затрагивает большую часть граждан России.

Шикин сообщил, что протестом дальнобойщиков уже пытаются воспользоваться различные политические партии в рамках своих предвыборных кампаний. В частности, в пикете хотели принять участие местные представители ЛДПР, но организаторы отказали им. Кроме того, красноярский крайком КПРФ предложил перевозчикам принять участие в первомайской демонстрации и пройти отдельной колонне. В данный момент это предложение обсуждается.